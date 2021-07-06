Власти Кубы отпустили российских туристов

…попавших в изоляцию из-за ложных результатов теста на COVID-19.

Большинство российских туристов, попавших на Кубе в изоляцию из-за подозрения на коронавирус, выпустили после получения отрицательных результатов экспресс-теста на наличие инфекции. Об этом ТАСС рассказала генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

По словам консула, 230 россиянам, прилетевшим в период с 30 июня по 4 июля, повторно сделали экспресс-тесты на коронавирус. У всех, за исключением двух туристок, результат оказался отрицательным.

Более сотни россиян отправились в изоляцию в отели курорта Варадеро после прилета. Как уточнила Мгеладзе, изначально им пришли положительные результаты тестов. Путешественники отмечали, что у них не наблюдается никаких симптомов инфекции, многие из них сделали прививку от COVID-19. В итоге им делали повторные тесты каждый день и не стали помещать в платный ковид-изолятор.

Согласно информации на сайте российского посольства на Кубе, иностранные туристы при въезде должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста и страховку, покрывающую лечение на случай заражения коронавирусом. В кубинском аэропорту туристы должны снова сдать ПЦР-тест, его стоимость включена в цену билета. После этого приехавшие отправляются на карантин в отель проживания. На пятый или шестой день туристы сдают уже платный тест, который стоит около 30 долларов, до получения его результатов приезжие должны соблюдать изоляцию.

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