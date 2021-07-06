Мнение: Привитый Меньшов и русский блэкфейс

Занятная история с режиссером Владимиром Меньшовым: в рамках коронабесной пропаганды про его смерть, естественно, написали – и раструбили по всем каналам – что он “умер от последствий коронавируса”. В 82 года. Правда, до этого про него же писали, что он “болеет ковидом в легкой форме”.

“Кинорежиссер Владимир Меньшов заболел легкой формой COVID-19, сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия». По этой причине он не смог присутствовать на партийном съезде, который проходит сегодня, 26 июня. «Он заболел коронавирусом. В легкой форме»,— сообщил «РИА Новости» собеседник агентства”.

А почему Меньшов должен был “болеть в легкой форме”? До потому что он был привит! Реально – поставил себе прививку еще в марте, как сознательный. Таким образом, его легкая болезнь и быстрое выздоровление должно было стать яркой иллюстрацией в нынешней бешеной кампании за вакцинацию! Думается, все СМИ уже готовились дать по такому поводу залп из всех орудий…

И тут – на тебе, умер. По идее, раз уж так неловко получилось, надо было бы эту смерть или по максимуму замолчать, или уж, по крайней мере, молчать про коронавирус. Типа – умер и умер, мало ли от чего умирают в 82 года, чего пристали, он был уже старенький… Но нет. Бешеный молох “Пропаганды За Вакцинацию, бессмысленную и беспощадную!” требовал страха, запугивания. Любую смерть сколь-нибудь известного человека – истолковать как КАРУ и НЕИЗБЕЖНОСТЬ: вот что будет с вами, жалкие людишки! Прививайтесь, паскуды – ковид не щадит никого! Смерть! Смерть или прививка!!

Поэтому везде, где только можно, растрезвонили, что “Меньшов умер от коронавируса”. Пусть людишки дрожат. Ну а проблему с мартовской прививкой решили просто: по максимуму удалили из интернета все упоминания о ней, и запретили родным о ней говорить.

Не подумали только об одном: что шила в мешке не утаишь, а интернет все помнит. Вышел как всегда конфуз. Почему? Во-первых, дебилы, во-вторых, защищают неправое дело. Меньшов привился от ковида безаналоговой прививкой – через 4 месяца от ковида и умер. А вы прививайтесь, господа, прививайтесь.

Меньшова тем не менее – жаль, классный был автор и режиссер, а его “Ширли-Мырли” – вещь вообще гениальная.

Правда, в отношении “Любви и голубей” этого сказать не могу – ничего, кроме отвращения, этот лубок у меня никогда не вызывал. В Америке, слышал, сейчас действует строжайший запрет на любые представления с “блекфейсом” – это когда белые актеры мажут себе лица ваксой и изображают негров; это считается крайне оскорбительным и издевательством над неграми. Так вот “Любовь и голуби” – типичный русский блэкфейс, только там интеллигенция, считающая, что она “может всё”, увлеченно изображает “глубинный народ” и жутко собой довольна (как обычно, впрочем). На деле же мы имеем то самое издевательство, причем издеваются там все: и Юрский с “дядей Митей”, и его жена, и этот как бы голубятник Михайлов, откровенно изображающий придурка, и его как бы деревенская супруга, и сам Меньшов с издевательским рыжим чубом. “Любовь и голуби” – это чистое глумление, давайте уж признаем это сразу, но глумление скрытое, в отличие от откровенного и оттого честного шедевра “Ширли-Мырли”. В “Мырлях” интеллигенция наконец ГЛУМИТСЯ прямо, в открытую, там глум, переходящий в ненависть – и вот это правильно, только так и можно начать ИЗЖИВАТЬ все тонны лицемерия и ханжества, которые окутывают отношения народа и образованного класса.

Умер он, конечно, не от ковида – он просто пережил свою славу.