“ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной”. Глава Евросовета напомнил Зеленскому о важности реформ

“Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непреклонна. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной”, – написал Мишель.

The support to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering.

To President @ZelenskyyUa

the reforms your country are pursuing are essential.

We are united by our democratic values.

The EU attaches utmost importance to its relations with Ukraine * pic.twitter.com/A4RZ4LKN9T

— Charles Michel (@eucopresident) July 6, 2021

Зеленский 6–7 июля находится в Литве с рабочим визитом. Он встретился с президентами Литвы и Евросовета, обсудил с ними концентрацию российских войск у границы Украины и европейскую перспективу страны, сообщается на странице Офиса президента.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2410810342397152

Также Зеленский и Мишель обсудили подготовку к саммиту “Украина – ЕС”, запланированному на 12 октября, и уделили внимание инициативе “Ассоциированное трио”, которую начали Украина, Грузия и Молдова, отметили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили Соглашение об ассоциации.

View this post on Instagram

A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Политики согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2410826722395514

Контекст:

Курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

—