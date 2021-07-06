Сайты Офиса президента и НАБУ перестали работать

Во время попыток открыть страницу пользователи видят уведомление “Нет связи с сайтом” или “Не удается получить доступ к сайту”. Пресс-служба ОП публикует материалы через соцсети.

Скриншот: president.gov.ua

Аналогичная ситуация с сайтом Национального антикоррупционного бюро.

Скриншот: nabu.gov.ua

В Офисе президента неполадки связывают с техническими проблемами, сообщили на Банковой “РБК-Украина”. С неисправностью разбираются специалисты, связаны ли проблемы с хакерской атакой, они пока сказать не могут.

В департаменте киберполиции агентству также сообщили, что информации об атаках на сайт ОП к ним не поступало. “Возможно, идут плановые технические работы”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В январе 2021 года было зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, часть из которых была направлена на веб-ресурсы Офиса президента Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации, заявляла пресс-служба Госспецсвязи Украины.

18 февраля пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что сайт спецслужбы подвергся мощной DDoS-атаке. СНБО 22 февраля предупреждал, что злоумышленники начали использовать новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины. 24 февраля СНБО сообщил о кибератаках на систему документооборота госорганов вирусом, похожим на Petya.

В середине июня 2021 года на государственные информресурсы Украины за неделю совершили более 50 тыс. кибератак.

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