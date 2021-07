Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по Крыму и Донбассу. Россия покинула заседание, “хлопнув дверью”

Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Слуги народа”, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее ОСБЕ Никита Потураев.

Он подчеркнул, что резолюцию приняли, несмотря на “яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием РФ”.

Резолюция, инициированная Украиной, строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях, подчеркнул Потураев.

Он написал, что резолюция осуждает попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и ОРДЛО, милитаризацию полуострова, выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий.

“Приняв резолюцию по Украине, Парламентская ассамблея ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России – именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту – немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства”, – подчеркнул нардеп.

Проект резолюции по Донбассу и Крыму внесли в повестку дня ОБСЕ сегодня, информировала пресс-служба ассамблеи в Twitter.

The Urgency Item, “THE DESTABILIZING MILITARY BUILD-UP BY THE RUSSIAN FEDERATION NEAR UKRAINE, IN THE TEMPORARILY OCCUPIED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE, THE BLACK SEA AND THE SEA OF AZOV”, has been placed on the agenda of #2021RemoteSession. pic.twitter.com/3gxn9p7DlI

— OSCE PA (@oscepa) July 6, 2021

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой после голосования за резолюцию покинул зал в знак протеста, пишет ТАСС. Вслед за Толстым от видеоконференции отключился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Telegram Толстой писал 5 июля, что удалось снять с повестки дня “антироссийский” проект резолюции, который предложила Украина, а также “антибелорусский”, предложенный Данией.

Резолюцию по Беларуси сегодня тоже приняли, уточнил Потураев.

Толстой, покидая зал сегодня, по его же словам, “хлопнул дверью”.

Контекст:

Заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходили в гибридном очно-дистанционном формате с 30 июня по 6 июля.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—