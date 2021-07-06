 

Лукашенко пригрозил закрытием транзита через Беларусь в случае новых санкций

06.07.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лукашенко утверждает, что Беларуси продолжает противодействовать основным вызовам на границе.

По его словам, “пока еще в условиях пандемии Беларуст себя ведет по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее”.

“А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море”, – сказал он.

Как пишет пресс-служба Лукашенко, он также пригрозил Германии ограничить транзит через Беларусь своей продукции в Китай и Россию.

“Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию”, – сказал он.

Контекст:

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. По данным “Радыё Свабода”, под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, “Новая нефтяная компания”, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Смартфон Realme C11 вышел в РФ по цене 9 тысяч рублей

04.12 / Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины от COVID-19, чем планировалось

27.06 / Ломаченко победил в бою с японцем Накатани

26.06 / Единственный в стране корги-полицейский дослужился до пенсии

21.05 / Сетевое движение NS/WP признано экстремистским в России

05.08 / К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины– Минздрав

19.01 / Госкино Украины в 2020 году не запретило ни одного российского фильма

06.01 / В РФ ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники

05.08 / Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

19.01 / ВОЗ предупредила о последствиях неравного распределения вакцин между странами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика