Никас Сафронов возмущен надуманными скандалами в шоу-бизнесе

Никас Сафронов высказал возмущение телевизионными передачами, темы которых посвящены надуманным скандалам в российском шоу-бизнесе. Особенно недоволен знаменитый художник участием в них его бывших женщин.

Телеканалы часто пытаются повысить свой рейтинг за счет историй об известных людях. Так, в последнее время на различных ток-шоу можно увидеть бывших женщин, с которыми некогда состоял в отношениях Никас Сафронов. Однако самому художнику такое положение вещей никоим образом не нравится, о чем он рассказал в эфире передачи «Давай поговорим».

В беседе с ведущим Вадимом Манукяном живописец пояснил о своем творческом пути. В свое время Сафронов переехал в столицу из Ростова-на-Дону, сделав успешную карьеру. Однако вместе с триумфом к нему пришла и обратная сторона славы в виде домогательств со стороны одной из поклонниц, портрет которой он рисовал.

Особенное возмущение у деятеля искусства вызывает тот факт, что подобные персонажи с легкостью становятся героинями разнообразных телешоу. За счет надуманных скандалов они получают свою порцию славы за его счет и гонорары за участие. Как отметил Вадим Манукян, искусственные интриги на ТВ привели к тому, что Никас Сафронов стал бояться людей из-за неизвестности их дальнейших действий.

Стоит отметить, что в случае возникновения серьезных конфликтов не ленится обращаться с исками в суд. Свои честь и достоинство он защищает исключительно законным путем. Чаще всего, признается Сафронов, после судебных разбирательств такие дамы приносят извинение за придуманные скандалы.

Источник: inforeactor.ru