 

Минпромторг: веских причин не выполнить требования РПН о вакцинации у ритейла нет

06.07.2021, 20:10, Разное
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Замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что столичные торговые сети не видят причин, чтобы не выполнять указа мэра Москвы Сергея Собянина о вакцинации сотрудников от коронавируса до 15 июля. Об этом сообщают “Известия”.

Чиновник подчеркнул, что данный вопрос обсуждался 6 июля на специальном совещании, в котором приняли участие руководство столичной мэрии, Минпромторга, департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, а также представители торговых сетей и общепита Москвы.

Отметим, что ранее крупные столичные торговые сети заключили соглашения с рядом медицинских организаций для проведения вакцинации сотрудников. Однако, как уточнил Евтухов, поставка необходимых препаратов для прививки от COVID-19 в эти учреждения была приостановлена. Замминистра подчеркнул, что проблему уже удалось решить.

“Сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит”, – цитирует Евтухова ТАСС.

Примечательно, что ситуация была оперативно разрешена после обращения поставщиков и продовольственных торговых сетей. Они предупредили столичные власти, что могут не успеть вакцинировать 60% своих сотрудников первым компонентом препарата от ковида до 15 июля. Ритейл попросил мэра Москвы Сергея Собянина сдвинуть установленный срок до 15 августа.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала сделать прививку от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли, транспорта, медицины, ЖКХ и услуг, работающих в столице. Обязанность по организации вакцинации возлагалась на руководство компаний.



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