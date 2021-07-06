 

Мнение: Большинство, которое не хочет и не будет вакцинироваться

06.07.2021, 20:06, Разное
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Удивительный опрос проводит мэрия Новосибирска.

Назван полемически: Вакцинация: обязанность или осознанность?

В отличие от коллег в иных регионах, в Новосибирске муниципальное руководство посчитало возможным прикрыть провал всех нынешних и будущих вакцинаторских усилий мнением народа.

Прекрасный новаторский подход. Молодцы!

Обращаю внимание на необходимость поправки в сторону большего неприятия вакцинирования.

На сайте Темпы вакцинации от коронавируса в России вакцинировавшихся новосибирцев 16,76%, тогда как в опросе 17,86%.
Это значит, что вакцинированные, т.е. априори желающие граждане участвовали в опросе более активно, нежели не вакцинированные и в подавляющем большинстве не желающие. На этот примерно процент и следует сдвинуть планку отрицательных ответов, чтобы приблизить к реальному мнению новосибирского народа.

В очередной раз обращаю внимание на множество регионов, отчитывающихся круглыми цифрами с нулями – априори туфтой.

Напомню, что одновременно ширится-грядет семимильными шагами и кампания фальшивой вакцинации.

И что организации и ведомства не строят иллюзий по поводу выполнения предписаний о 60% вакцинированных работников и подобных и естественным образом динамят мероприятие.

Борьба со страшным ковидом давно надоела всем, и людям, и исполнителям. Все были бы рады закончить ее хоть завтра, но надо еще немного подинамить, поприписывать и потерпеть. Такое понимание есть. Это хорошая новость.

Ума и здоровья.

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-деньги) 410013946572302.

Источник: Достало



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