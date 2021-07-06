Эстония назвала провокацией задержание консула в Петербурге

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик заявила, что задержание эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге было провокацией.

«Совершенное ФСБ – постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что РФ не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами», – сказала она агентству BNS, информирует «Интерфакс».

Порталу ERR Леммик рассказала, что во вторник консул «находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете». «После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение», – сообщила представитель МИД Эстонии.

По ее словам, «с точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что РФ выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом».

Как отметила Леммик, МИД Эстонии осуждает задержание Лятте. По его словам, в Эстонии «ожидают, что РФ будет придерживаться принципов международного права в своем поведении».

Ранее в ФСБ сообщили, что эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.