Экс-замглавы МИД СССР: Иностранные консулы в РФ могут лично выполнять шпионские задания

«Особенность работы консулов в том, что эта служба сама по себе ориентирована на общение с гражданами страны пребывания. У консулов развязаны руки в плане налаживания контактов с местным населением», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов. Так он прокомментировал задержание сотрудниками ФСБ эстонского консула Марта Лятте.

«Иностранные консулы в РФ могут и лично выполнять шпионские задания, в том числе – рискованные. В данном случае Март Лятте, скорее всего, представлял разведывательное учреждение, это распространенная практика. Если эстонский консул был уверен в том, что все у него получится, он мог принять решение выполнить задачу самостоятельно, а не отправлять подчиненных. Также он мог от своего руководства получить персональное задание», – отметил бывший замглавы МИД СССР, экс-постпред СССР при ООН, бывший посол РФ в Канаде Александр Белоногов.

Экс-дипломат также предположил, что вся операция проводилась в интересах США. «Эстония – член НАТО, ее разведка подчиняется общим интересам альянса и работает по сути на американскую разведку», – объяснил бывший советский дипломат.

Во вторник в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, заверили в ФСБ. «Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», – уточнили в спецслужбе. Всего в генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге работают шесть консулов, включая Лятте.

В апреле сотрудники ФСБ задержали консула Украины в Петербурге Александра Сосонюка – также при получении информации закрытого характера от россиянина. Дипломат был объявлен персоной нон грата и выслан из страны. В ответ Киев выслал одного из дипломатов посольства РФ в Киеве.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Марта Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированны. «Это еще очередной пример того, что РФ не заинтересована в дружеских отношениях с соседями», – сказала представитель эстонского ведомства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в последние годы в прессу попадало немало сообщений о противоборстве Москвы и Таллина в сфере шпионажа, что может косвенно указывать на высокую активность департамента внешней разведки Эстонии. В отношениях с другими прибалтийскими республиками подобные шпионские скандалы возникают гораздо реже.