 

В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове

06.07.2021, 20:04, Новости дня
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В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар.

«В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики.

«Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он.

Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году.

В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов.

Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.

Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.



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