Мнение: Активность ИГИЛ в мире. Январь-июнь 2021

Общее количество атак и терактов ИГИЛ с января по июнь 2021-й года по регионам – Ирак, Сирия, Западная Африка, Афганистан, Синай, Центарльная Африка, Восточная Азия, Йемен, Ливия.

Если брать 2021-й год, то можно увидеть продолжающееся снижение террористической активности ИГИЛ в Ираке и Сирии. При этом наблюдается рост активности ИГИЛ в Западной и Центральной Африке (вилаят "Западная Африка" сейчас наиболее активно развивающийся вилаят ИГИЛ), а также вилаята "Хорасан" в Афганистане.



Общее количество заявленных атак и терактов ИГИЛ в мире в период с января по июнь с 2018-го по 2021-й год.

В среднем, боевики ИГИЛ совершают чуть менее 8 атак и терактов в день по всему миру.

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