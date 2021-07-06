 

Мнение: Активность ИГИЛ в мире. Январь-июнь 2021

06.07.2021, 20:02, Разное
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Общее количество атак и терактов ИГИЛ с января по июнь 2021-й года по регионам – Ирак, Сирия, Западная Африка, Афганистан, Синай, Центарльная Африка, Восточная Азия, Йемен, Ливия.
Если брать 2021-й год, то можно увидеть продолжающееся снижение террористической активности ИГИЛ в Ираке и Сирии. При этом наблюдается рост активности ИГИЛ в Западной и Центральной Африке (вилаят "Западная Африка" сейчас наиболее активно развивающийся вилаят ИГИЛ), а также вилаята "Хорасан" в Афганистане.


Общее количество заявленных атак и терактов ИГИЛ в мире в период с января по июнь с 2018-го по 2021-й год.
В среднем, боевики ИГИЛ совершают чуть менее 8 атак и терактов в день по всему миру.

Источник: Colonel Cassad



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