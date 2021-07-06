Мнение: Вкусвилл сдал назад, пенсионерка-рецидивистка и цены на ковид-тесты в США

1. Во «Вкусвилле» осознали, что содомская пропаганда в России обходится слишком дорого, и убрали провокационную заметку со своего сайта. Руководство признало ошибку и взвалило вину за этот инцидент на сотрудников:

https://www.bbc.com/russian/news-57715459

Российская сеть по торговле продуктами питания «Вкусвилл» удалила со своего сайта рекламу под заголовком «Рецепты семейного счастья», на которой была изображена женская однополая пара. Это было сделано после того, как фотография девушек и членов их семьи вызвала шквал гомофобных комментариев, а сами девушки начали получать угрозы.

Теперь в верхней части страницы, на которой клиенты сети делятся своими личными историями, появился снимок традиционной семьи, под которым «Вкусвилл» опубликовал заявление с извинениями.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков, – сказано в сообщении, которое подписал основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко и топ-менеджеры компании. – Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

Угрозы и прочие противозаконные формы преследования, конечно, неприемлемы: мы всё-таки живём в цивилизованной стране. Однако мягкие методы давления вполне допустимы для того, чтобы поставить чрезмерно креативных пиарщиков на место. Действия тех читателей, которые аннулировали карту «Вкусвилла» или иным образом заявили об отказе от его услуг, возымели успех:

https://olegmakarenko.ru/2178394.html?thread=810532186#t810532186

Впрочем, мы наблюдаем только первый раунд борьбы. Прямо сейчас в Тик-Токе блогерки-миллионницы раздувают новые волны ненависти. Они упрекают как всё российское общество в целом, так и конкретно «ВкусВилл», «прогнувшийся под гомофобов». Юное поколение получает сейчас лошадиные дозы содомской пропаганды, тогда как старшее даже не подозревает, что происходит в нацеленных на школьников соцсетях.

2. Забавная история пенсионерки-мошенницы. Сложно сказать, что именно здесь вызывает больше недоумения – упорное стремление рецидивистки вновь попасть в тюрьму или невероятная доверчивость её повторных жертв:

https://lenta.ru/news/2021/07/02/starushka/

Российская пенсионерка обокрала 40 семей на 40 миллионов рублей, организовав финансовую пирамиду. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мунавар Саматова из города Бавлы в республике Татарстан под видом «инвестиционной компании Элемтэ» организовала финансовую пирамиду. Она собирала акции нефтяных компаний с людей и компаний под предлогом, что те пойдут в работу. Ей удалось похитить полмиллиарда рублей. В 2008-м суд отправил «инвестора» в колонию.

Отсидев четыре года, 68-летняя Саматова решила снова попытать удачу. Она нашла тех же самых людей, что когда-то уже доверили ей свои деньги, и пообещала отдать долг квартирами в центре Казани. При этом она предупредила своих «клиентов», что для этого надо доплатить 1-1,5 миллиона рублей.

Дальше она организовала псевдогосударственный фонд «Ветхое жилье», который якобы помогает переехать из деревень в республиканскую столицу. И желающим снова нужно было «немного доплатить».

Пенсионерку снова поймали и осудили за мошенничество в особо крупном размере. Однако за это время она успела собрать и частично потратить больше 40 миллионов рублей. Теперь неоднократно судимой пенсионерке предстоит выплатить более 20 миллионов рублей потерпевшим. А ближайшие шесть лет она снова проведет в колонии.

3. Вот как, оказывается, работает ценообразование в медицине США. На форуме 9гаг пишут в посте под заголовком «Совершенно обычное дело»:

https://9gag.com/gag/aXod989

Быстрый тест на КОВИД, без страховки – плати из своего кармана 125 долларов [9 200 рублей].

Тот же самый тест, та же самая клиника, оплата по медицинской страховке от профсоюза – 782 доллара [57 400 рублей].

Вся эта страна сплошное долбанное мошенничество!

А ведь многие комментаторы из США хвалили американскую систему медстраховки (особенно врачи). Возможно, они пояснят, в чём тут дело – почему по страховке в 6 раз дороже?