Ан-26: 39 лет – Личное мнение

Сегодня на Камчатке рухнул пассажирский самолёт Ан-26. Погибли все члены экипажа и пассажиры.

Вот лица некоторых из погибших. Фото парня сделано непосредственно перед вылетом.



Фото: MASH

Двадцать восемь жизней. Среди них — одна детская. 7 лет.

Ребёнку было 7 лет. А самолёту, на котором летел этот ребёнок, — 39 лет. Почти 40.

Судно было построено в 1982 году. Сертификат его лётной годности истекал 30 августа 2021 года.

Старое корыто, которому кто-то доверил человеческие жизни врезалось в сопку, не сумев подняться на нужную высоту, чтобы её обойти.

Чёрное пятно видите? Вот туда и врезалось.

https://t.me/lenamiro/9167

Я чувствую ярость. Мне так хочется кого-то сильно наказать. И не просто механика, который — хочешь-не хочешь — а должен дать добро на полёт корыта с жизнями на борту. Я хочу, чтобы наказаны были самые высокие чины в Росавиации.

Я хочу, чтобы их посадили.

В России крупные катастрофы пассажирских самолётов случаются ежегодно. Каждый код я пишу пост о том, что опять разбился самолёт, и опять погибли люди.

Такого нет в развитых странах. Может, в Конго есть. В России есть. Но ни в США, ни в Австрии, ни во Франции пассажирские лайнеры каждый год не падают.

У нас же это — закономерность.

Кто ответственен за эту закономерность? Вот тот и должен ответить. Этот человек или эти люди должны быть арестованы, выведены в наручниках из своих кабинетов с малахитовыми пресс-папье и золотыми ручками и помещены в СИЗО, а потом — на зону. Лет на 15.

Вот тогда у нас начнут принимать правильные законы и строго следить за их исполнением. В том числе, и в авиации.

Согласны? Что чувствуете?

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