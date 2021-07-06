Ан-26: 39 лет – Личное мнение
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Сегодня на Камчатке рухнул пассажирский самолёт Ан-26. Погибли все члены экипажа и пассажиры.
Вот лица некоторых из погибших. Фото парня сделано непосредственно перед вылетом.
Фото: MASH
Двадцать восемь жизней. Среди них — одна детская. 7 лет.
Ребёнку было 7 лет. А самолёту, на котором летел этот ребёнок, — 39 лет. Почти 40.
Судно было построено в 1982 году. Сертификат его лётной годности истекал 30 августа 2021 года.
Старое корыто, которому кто-то доверил человеческие жизни врезалось в сопку, не сумев подняться на нужную высоту, чтобы её обойти.
Чёрное пятно видите? Вот туда и врезалось.
https://t.me/lenamiro/9167
Я чувствую ярость. Мне так хочется кого-то сильно наказать. И не просто механика, который — хочешь-не хочешь — а должен дать добро на полёт корыта с жизнями на борту. Я хочу, чтобы наказаны были самые высокие чины в Росавиации.
Я хочу, чтобы их посадили.
В России крупные катастрофы пассажирских самолётов случаются ежегодно. Каждый код я пишу пост о том, что опять разбился самолёт, и опять погибли люди.
Такого нет в развитых странах. Может, в Конго есть. В России есть. Но ни в США, ни в Австрии, ни во Франции пассажирские лайнеры каждый год не падают.
У нас же это — закономерность.
Кто ответственен за эту закономерность? Вот тот и должен ответить. Этот человек или эти люди должны быть арестованы, выведены в наручниках из своих кабинетов с малахитовыми пресс-папье и золотыми ручками и помещены в СИЗО, а потом — на зону. Лет на 15.
Вот тогда у нас начнут принимать правильные законы и строго следить за их исполнением. В том числе, и в авиации.
Согласны? Что чувствуете?
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Источник: Лена Миро
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