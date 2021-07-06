 

Госдума запретила называть самогоном алкогольный напиток, произведённый иностранным аппаратом

06.07.2021, 19:51, Разное
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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект «О поддержке отечественного самогоноварения», регламентирующий производство и реализацию самогонной продукции в России.

Теперь производителям алкоголя запрещено называть напиток самогоном, если он сварен с использованием самогонного аппарата иностранного происхождения. Вместо этого они должны использовать на этикетке продукции определение «напиток алкогольный самогоносодержащий».

Госдума запретила называть самогоном алкогольный напиток, произведённый иностранным аппаратомДо 1 августа все производители самогона обязаны сдать в Минпромторг оборудование для проведения технического осмотра. Аппаратам, успешно прошедшим экспертизу, будут выданы лицензии, разрешающие производство на нём настоящего самогона. Такие требования распространяются не только для компаний, но и для граждан, производящих алкогольный напиток в личных целях.

– Самогон — это исконно русский напиток, как собственно, и шампанское. Чтобы носить гордое звание — самогон, напиток должен быть произведён на просторах нашей страны и с использованием исключительно российского оборудования. Только так алкогольный напиток может приобрести те вкусовые нотки, которые позволяют ему считаться самогоном. Всё остальное, произведённое с нарушением этих стандартов, лишь жалкая пародия, которая не имеет ничего общего с историческим питьём, — рассказал депутат Госдумы Денис Кравченко.

Принятый закон вызвал волну негодования в среде производителей самогона. Так, отдельные предприятия уже предупредили о приостановке отгрузок самогона на российский рынок из-за экономически невозможной замены китайского оборудования на отечественное.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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