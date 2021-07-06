 

Летнее настроение: Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

06.07.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Деми Мур и три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом – Румер, Скаут и Таллула – снялись в рекламной кампании купальных костюмов молодого бренда родом из Лос-Анджелеса Andie Swim. Друг за другом они опубликовали несколько фотографий, сделанных модным фотографом Кэсс Берд, на своих страницах в Instagram. А Скаут еще и дополнила снимки важным стейтментом.

Для меня нет более сексуальной женщины, чем та, которая чувствует себя комфортно в своем теле. Я люблю @andieswim и невероятных женщин, которые создают эти купальники, потому что каждый из них – это воплощение мечты дать каждой женщине сияющую уверенность. Эти фотографии и этот купальник заставляют меня чувствовать себя по-настоящему хорошо, – написала Скаут.

Многие в комментариях отметили, что не сразу нашли, где на фото мать трех сестер, – настолько похожими они выглядят.

Деми Мур с дочерьми

Поддержать молодой модный бренд знаменитая актриса и ее известные не только за счет родителей девушки решились не просто так. Оказалось, что Деми Мур решила инвестировать в эту компанию. Об этом рассказала основательница бренда Мелани Трэвис.

Мы постоянно говорили о том, что имело бы смысл что-то сделать вместе, а в декабре 2020 года – в ожидании успешного запуска вакцины и, как мы надеялись, отличного лета в кругу друзей и семьи, с возможностью путешествовать и снова собраться где-то в США – мы почувствовали, что, вероятно, наступает идеальное лето для совместной кампании, – приводит слова Мелани InStyle.Скаут Уиллис и Деми МурСкаут УиллисТаллула Уиллис

Деми Мур – большая поклонница моды, она регулярно не только посещает модные показы, но до сих пор сама участвует в них как приглашенная модель. Последний раз 58-летняя актриса выходила на подиум в январе этого года в показе дебютной коллекции Кима Джонса для Fendi вместе с топ-моделями Кейт Мосс, Беллой Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.Деми Мур на показе Fendi, январь 2021 года



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

27.08 / Ученые: Стресс способен стать причиной развития сахарного диабета

05.09 / Мнение: «Крепкий орешек» из Беларуси

11.08 / Ученые обнаружили одну из причин появления агрессии и гиперактивности у детей

24.07 / Ученые: Растительная пища с высоким содержанием белка уменьшает риск смерти

10.11 / Американский активист: Избирательная система США служит интересам богатых и влиятельных

27.10 / Директор Уханьской биолаборатории анонсировал создание СOVID-20 Pro

26.10 / Возвращение Натальи Ветлицкой на отечественную сцену обернулось провалом

04.08 / Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

05.06 / Мамы, не желающие сепарации: какие последствия ждут их детей во взрослой жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика