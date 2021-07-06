Летнее настроение: Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

Деми Мур и три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом – Румер, Скаут и Таллула – снялись в рекламной кампании купальных костюмов молодого бренда родом из Лос-Анджелеса Andie Swim. Друг за другом они опубликовали несколько фотографий, сделанных модным фотографом Кэсс Берд, на своих страницах в Instagram. А Скаут еще и дополнила снимки важным стейтментом.

Для меня нет более сексуальной женщины, чем та, которая чувствует себя комфортно в своем теле. Я люблю @andieswim и невероятных женщин, которые создают эти купальники, потому что каждый из них – это воплощение мечты дать каждой женщине сияющую уверенность. Эти фотографии и этот купальник заставляют меня чувствовать себя по-настоящему хорошо, – написала Скаут.

Многие в комментариях отметили, что не сразу нашли, где на фото мать трех сестер, – настолько похожими они выглядят.

Деми Мур с дочерьми

Поддержать молодой модный бренд знаменитая актриса и ее известные не только за счет родителей девушки решились не просто так. Оказалось, что Деми Мур решила инвестировать в эту компанию. Об этом рассказала основательница бренда Мелани Трэвис.

Мы постоянно говорили о том, что имело бы смысл что-то сделать вместе, а в декабре 2020 года – в ожидании успешного запуска вакцины и, как мы надеялись, отличного лета в кругу друзей и семьи, с возможностью путешествовать и снова собраться где-то в США – мы почувствовали, что, вероятно, наступает идеальное лето для совместной кампании, – приводит слова Мелани InStyle. Скаут Уиллис и Деми Мур Скаут Уиллис Таллула Уиллис

Деми Мур – большая поклонница моды, она регулярно не только посещает модные показы, но до сих пор сама участвует в них как приглашенная модель. Последний раз 58-летняя актриса выходила на подиум в январе этого года в показе дебютной коллекции Кима Джонса для Fendi вместе с топ-моделями Кейт Мосс, Беллой Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Деми Мур на показе Fendi, январь 2021 года