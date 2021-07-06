Мнение: Медицина как тоталитарная секта

Новое время дает нам новое знание, хотя мы, в общем, могли бы догадаться и раньше. А именно: в наш век как бы демократии и торжества научного (то есть строго доказательного, плюющего на авторитеты) подхода – ковид и безумная вакцинизаторская вакханалия вдруг показывает нам СУТЬ МЕДИЦИНЫ, точнее – ее отвратительную изнанку: мы вдруг видим, что медицина-то, оказывается, даже в самых демократических странах – дисциплина абсолютно ТОТАЛИТАРНАЯ. А врачебное сообщество, по большей части – самая настоящая ДИКТАТУРА, где царит буквально КУЛЬТ некоего “абсолютного знания” и “единственно верных решений”. Любых хоть немного инакомыслящих врачевателей, осмеливающихся хотя бы только предложить сделать что-то НЕ ТАК, травят и преследуют буквально как средневековая инквизиция – еретиков, им в духе известной Альбац, чуть что, орут “вон из профессии!!”

То есть врачи, по большей части – это запуганные и зашуганные РОБОТЫ, которые больше всего на свете боятся сделать хотя бы какой-то шаг в сторону от неких “правил”. У них царит буквально гулаговская, вертухайская “дисциплина” – “Шаг в сторону – побег, прыжок на месте – провокация”. Ну и главный лозунг – “лучше перебдеть, чем недобдеть”. Мы раньше думали, что такие концлагерные порядки и кондовый бюрократизм – особенность исключительно нашей медицины. Все знали мытарства великого хирурга Илизарова, которого едва не затравили до смерти из-за его новаторских методов; читали мы про совсем уж трагическую судьбу изобретателя “голубой крови” Белоярцева в СССР – которого затравили именно насмерть.

Но после падения “железного занавеса” мы видим, что и на Западе дела обстоят немногим лучше. Везде “врачебные сообщества” – чрезвычайно косные, закрытые и забюрократизированные до предела структуры, которые настроены на то, чтобы душить всё новое и беспощадно карать всех, кто отклоняется от “линии партии”. Тема врачебного беспредела робко затрагивалась даже в американском кино: можно вспомнить, к примеру, серию из “Доктора Хауса”, в которой черного друга Хауса, решившего иметь самостоятельную практику, выгнали из хорошей клиники с волчьим билетом за то, что он… спас пациента! Пациент должен был умереть, спасти его могла лишь крайне рискованная операция с большой вероятностью гибели прямо на операционном столе. Правила операцию при таких мизерных шансах запрещали делать. Форман решился сделать ее ночью, втайне от всех (так хотел спасти пациента). Она проходит удачно, пациент спасен – Формана выгоняют. За что? НАРУШИЛ.

Или недавно еще был фильм – оскаровский лауреат: как какие-то отчаянные, совсем забубенные смельчаки пытаются помогать раковым больным, признанным “безнадежными”, ПОВЕРХ американской врачебной мафии, какими-то, о ужас, народными (!) средствами. Орёр! Да как они смеют! (фильму, однако, все ж выдали “Оскара” – то есть уже даже американские “академики” начали что-то подозревать…)

А уж окончательно я убедился в невероятной косности и ослином упрямстве западной тоталитарной медицины на примере всем нам, толстякам, очень близком – начитавшись примеров, как врачебное сообщество почти век (!!) тупо стояло на позициях “вредности жиров” (нет!), “подсчета калорий” (чушь!) и “ужасного холестерина” – (дважды нет!!), просто потому, что “однажды мы так решили”. Решили – и почти сто лет буквально убивали людей своими “рекомендациями”, а всех врачей, которые робко пытались спорить – “изгоняли из профессии”. Феерия! Чем больше читаешь о том, насколько дикие предрассудки царили в сфере “похудательной медицины” – тем больше охреневаешь. Но это достойно отдельного поста…

А все почему? Откуда это тоталитарное сознание у врачей?

А все оттого же – от гуманизма. От чего же еще. Гуманизм и пафос в ударных дозах – это основа любого тоталитарного сознания. “Мы не имеем права ошибаться, ведь любая наша ошибка – это человеческие жизни!” И вторая основа – ДРЕМУЧЕСТЬ. “Я знаю, что я ничего не знаю” – это ни в коем случае не про врачей. Невероятное самодовольство и ослиная вера в свою непогрешимость (при крайней скудости самой БАЗЫ медицины – это ведь, по большому счету, до сих пор не наука, а чисто описательная дисциплина, так как до сих пор отсутствует общая концепция человеческого организма, нас всегда лечат “по частям”, как будто человек – это не целое, а некий “конструктор”).

Печально еще и то, что над врачами по большей части нет власти – ввиду как бы крайней сложности самого предмета (в котором, как мы уже сказали, сами врачи понимают очень мало). Власть обычно “сливается” и отдает врачебные вопросы на откуп самим врачам.

То есть, подводя итог: врачебные сообщества почти везде в мире обладают всеми признаками Тоталитарной Секты. Претензия на обладание неким Абсоолютным Знанием, закрытость, непрозрачность, вертикальная структура, нетерпимость к критике, изгнание еретиков, неприятие инакомыслящих из неких якобы высших, сакральных соображений, Священные Скрижали, коим полагается поклоняться и нельзя оспаривать ни буквы – всё как по нотам! Плюс положенный священный трепет охлоса: едва завидев Белый Халат, простой холоп должен замереть и склониться в поклоне, а потом поднести Приношение.

Словом, мерзость невероятная. Чем больше узнаешь о гуманистах – тем жальче становится человечество. Самая главная ведь проблема всех “гуманистов” – что они знают очень мало, да и то по большей части неверно; но при этом убеждены, что знают ВСЁ. Это кошмар.

И вот очень хороший пример – разбор старого рассказа “земского врача” Вересаева, еще 19 века, о том как он темных русских крестьян “лечил от холеры”. А если точнее – ДУМАЛ, что лечил. Но с каким апломбом и всезнайством это было написано! Хороший разбор из ЖЖ:

“Писатель divov решил анекдотическим образом поддержать власти в их безумной борьбе с КОВИДом. Взял рассказ “Без дороги” писателя Вересаева, подвизавшегося в конце позапрошлого века врачом, и с пафоcом стал цитировать как тёмный безграмотный русский народ сопротивлялся просвещённому лечению, де ничего не изменилось и при КОВИДе.

Посмотрим повнимательней. Начнём с того, что общепринятым положением истории медицины является тезис о том, что до рубежа XIX/XX веков у вас было больше шансов выжить если вы НЕ обращались к врачу, так как применяемые до этого методы (особенно повсеместное кровопускание) убивали быстрее самой болезни, какой бы она ни была. Цитируемый рассказ Версаева является живой иллюстрацией к этому тезису.

Итак, эпидемия холеры. С точки зрения современной доказательной медицины (что бы это ни значило после COVID) лечение холеры не предполагает лекарств, только изоляция заболевших и восстановление водно-солевого баланса, люди умирают исключительно от обезвоживания. Имеются специальные растворы, которые, будучи применёнными перорально или внутривенно, и составляют основу современного лечения. А чем же лечит наш Вересаев?

“Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

— Ну, Черкасов, примите порошок! — сказал я.

Черкасов решительно ответил:

— Нет, ваше благородие, это вы оставьте: не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.”

А давайте поинтересуемся, что же такое каломель, бестрепетной рукой и с улыбкой предполагаемый больному врачом? А это хлорид ртути (да, да, хлорид РТУТИ). Помимо того что это страшный яд сам по себе, он особенно убийственен при холере. Эффекты каломели часто усугубляют тяжелую диарею, связанную с дизентерией, и действуют как катализатор, ускоряя эффекты обезвоживания. Каломель – https://ru.xcv.wiki/wiki/Calomel. То есть врач убивает больного. Не намерено, но тем не менее. Откажись больной – его шансы выжить ВЫШЕ, как и было сказано. Слушаем дальше:

“Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись.

— Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь,– сказал я.

— Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше,– сказал я.– Ведь это такая болезнь: захватишь в начале — пустяками отделаешься. А у вас как? “Пройдет” да “пройдет”, а как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

Больной пошевелился на постели.

— Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!”

То есть врач не только убивает больного ртутью, но и мучает его бесполезным горчичником, да при том ещё самым издевательским образом рассуждает о необходимости “своевременно обращаться за доктором”, то есть тем самым усугубить своё и без того тяжёлое положение. Но этого русского совсем уморить доктору Вересаеву в тот раз не удалось (несчастного вовремя вырвало). Удалось только подтравить его ртутью.

“Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, по-видимому, произвело эффект. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью…

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище… Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? “

Да, кстати, а что такое “сулема”, которой врач недрогнувшей рукой обливает жилище заболевшего? А это хлорид ртути(!), да да, той же самой, сильнейший яд, который будет убивать и калечить всех, кто и через много лет будет жить в обработанном доме (смотри также “синдром шляпника”). Проверьте, если вы живёте в старом доме, не заходил ли туда доктор Вересаев, кроме шуток. Против вибрионов же эффект во всяком случае сомнителен, я не видел никаких подтверждающих исследований.



Ну или вот: “Вчера после обеда в барак привезли нового больного. Я послал Павла готовить ванну.

— Дайте мне походить! — слабым голосом сказал больной.– Сводит ноги, мочи нет.

…

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, боль-ной замолк и опустил голову на грудь

— Горит, парень, сил нету… Смерть пришла.”

То есть больного с профузной диареей и рвотой дополнительно садят в ванну, заставляют потеть и тем самым терять последние драгоценные соли и воду, приближая смертный час. Думаю, мало кто ту ванну пережил.

Далее, дезинфектор разгуливает по кабакам, разнося заразу и ртуть, народ при том собирается его убить. Невежды!

Ну при таком лечении:

“Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер.”

В общем терпение жителей иссякло, инстинкт самосохранения берёт своё, люди, особенно русские, в этих крайних обстоятельствах всегда видят чем заканчивается визит врача и

“Они били меня, как забежавшую бешеную собаку,– меня, против которого ничего не могли иметь.”

Я, конечно, погромщиков поддерживать не могу, но как то защищать себя и своё жилище надо. Тем более холера, и перед вами её реальные разносчики и профессиональные вредители.

Цитируемое дурачком divov произведение показывает ещё раз, почему лечение должно быть добровольным”.