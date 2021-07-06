Шпилька-каблучок: какая обувь «убивает» наши ноги



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Какую обувь стоит носить с осторожностью или не носить совсем?

Туфли на высоких каблуках. К счастью, мода на 12-сантиметровые «шпильки» уходит в прошлое и сейчас горожанки все чаще предпочитают комфорт. Однако стереотип, что это самая лучшая и уместная обувь для офиса, оказался весьма живучим, поэтому некоторые женщины минимум восемь часов в день ходят в этой — будем честными — неудобной обуви.

Опасность высокого каблука не только в высоком риске различных травм, в том числе переломов. При высоте подъема более 7 сантиметров центр тяжести сильно смещается на переднюю часть стопы и ведет к вдавливанию пальцев в обувь. Все это способствует развитию поперечного плоскостопия, когда связки свода стопы растягиваются и пальцы стопы «расходятся» веером. Со временем это приводит к вальгусной деформации стопы с отклонением первого пальца (hallux valgus), которую в народе называют «косточкой». Исправить эту патологию можно только с помощью сложной операции с длительной реабилитацией.

«Раньше это заболевание чаще всего встречалось у пожилых женщин, реже — у мужчин. А сейчас у меня очень много молодых пациенток, и к сожалению, даже после хирургического вмешательства нередки рецидивы. Кроме того, что это серьезная эстетическая проблема, заболевание характеризуется постоянным болевым синдромом и усталостью ног. Лучше до этого не доводить», — объясняет Всеволод Горохов.

Обувь с узким носком. Мода на узкие туфли возвращается, но это далеко не самый удачный вариант для повседневного ношения. Если носок у обуви слишком узкий, то у пальцев ног нет необходимой свободы, они все время находятся в неудобном, и главное, в неестественном положении. Со временем это приводит к деформации в плюснефаланговом суставе первого пальца.

Как результат — все та же «косточка», а также постоянные боли в пальцах ног.

«Балетки», кеды и любая обувь на плоской подошве. Возможно, вы замечали, что в такой обуви ноги устают еще быстрее, чем на «шпильках». Из-за отсутствия подъема за счет каблука центр тяжести смещается на задний отдел стопы, и возникает большая нагрузка на ахиллово сухожилие.

Кроме того, плоская подошва не может обеспечить амортизацию удара пятки о поверхность асфальта, что приводит к формированию несостоятельности связочного аппарата. Все это чревато развитием или прогрессированием плоскостопия и артроза суставов стопы.

Кроссовки со сформированным сводом стопы. К сожалению, самая актуальная и всеми любимая обувь, которую можно носить «и в пир, и в мир», тоже далеко не так безопасна, как кажется, особенно для детей. По словам Всеволода Горохова, при сформированном своде стопы мышцы все время отдыхают, и от этого постепенно ослабевают. В первую очередь это касается детей, у которых еще формируется опорно-двигательный аппарат. Поэтому кроссовки для ребенка в качестве ежедневной обуви — это не лучший выбор.

Любая неудобная обувь. Например, со слишком коротким носком, неподходящей колодкой или слишком плотная. Кроме деформации стопы существует еще много других неприятных последствий, например, мозоли и натоптыши, от которых сложно избавиться.

Как уберечь свои ноги от плоскостопия и других неприятностей?

Для ежедневного ношения выбирайте удобную обувь с каблуком или подъемом 2-3 сантиметра. Если у вас широкие стопы, Владислав Горохов советует присмотреться к обуви немецких производителей, поскольку в Германии у многих людей такая особенность. В свою очередь, в Италии делают удобную колодку для обладателей узкой стопы.

Не ходите дома босиком. Да, после тяжелого рабочего дня больше всего хочется снять обувь и походить по прохладному полу, либо же надеть уютные тапочки. Однако на жесткой поверхности нагрузка на стопу неправильная, и это тоже приводит к плоскостопию, особенно у детей и тех взрослых, которые имеют к этому тенденцию.

«Лучше ходить в домашних туфлях с небольшим подъемом. Для детей предпочтительны сандалии — эта обувь сейчас не так популярна, но она обеспечивает правильное распределения на стопу у ребенка», — объяснил Всеволод Горохов.

Почаще ходите босиком по земле, песку или гальке. Сейчас для этого самое удачное время. Наши предки гораздо реже страдали плоскостопием именно потому, что значительно чаще вынуждены были ходить босиком по неровной поверхности, это способствует укреплению мышц стопы.

Займитесь плаванием с ластами или выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы. Сейчас в бассейнах предлагают плавать со специальными короткими ластами, которые обеспечивают хорошую нагрузку на стопу, мышцы стоп тренируются и поддерживаются в тонусе.

Всеволод Горохов рекомендует вспомнить полезное упражнение родом из советского детства: собирать с пола спички пальцами ног. Укреплять мышцы стоп можно и с помощью специальных ковриков, которые в большом ассортименте представлены в аптеках и интернет-магазинах.

Контролируйте свой вес. Это очевидная и где-то даже избитая рекомендация, но она очень важна. По словам Горохова, если человек с лишним весом избавляется всего на 5-7 килограммов, нагрузка на коленные суставы снижается в 10 раз. Если у вас высокий индекс массы тела, постарайтесь хотя бы не носить туфли на высоких каблуках или другую неудобную обувь, поскольку риск развития многочисленных патологий возрастает в разы.