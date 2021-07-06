В МИД Украины назвали условие для участия России в Крымской платформе

По ее словам, Киев ранее рассматривал вариант привлечения России к Крымской платформе, так как к стране-оккупанту за время аннексии украинского полуострова “накопились вопросы”.

При этом замминистра подчеркнула, что изначально РФ отрицала инициативу Крымской платформы, однако впоследствии риторика Кремля “резко изменилась”.

“То есть наша начальная логика [по приглашению России к участию в Крымской платформе] разбилась о высказывания и официальных, и неофициальных представителей РФ, поэтому сейчас мы не видим в этом необходимости. Однако еще два месяца, посмотрим. Если Российская Федерация продемонстрирует конструктивный подход и готовность брать на себя ответственность за весь спектр последствий оккупации и вместе с мировым сообществом садиться и обрабатывать формат деоккупации и восстановления статус-кво до 2014 года, а фактически возвращение в русло международного права и порядка, most welcome! Мы будем очень рады видеть Российскую Федерацию на самом высоком уровне на Крымской платформе”, – сказала Джапарова.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности, при помощи инициативы “Крымская платформа”.

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