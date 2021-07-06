 

Платить выкуп не придется. В здании Киевского горсовета взрывчатку не обнаружили

06.07.2021, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Анонимное сообщение о минировании здания фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена”, – заявил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Сообщение о минировании здания поступило в Киевский городской совет сегодня днем. Злоумышленник потребовал выкуп в 0,5 биткоина (около 468 тыс. грн). Из здания частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.

Бондаренко и депутат Киевского горсовета Ксения Семенова в комментариях к сообщению заммэра в Facebook о “минировании” предположили, что аноним хотел сорвать работу комиссий горсовета по земле или собственности. 

Скриншот: Владимир Бондаренко / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Сезон испорчен — горнолыжные курорты Франции протестуют против запрета на работу в рождественские каникулы

26.08 / Видео: Причерноморье в огне

04.07 / Общество: Российских детей спасают из сирийских тюрем

19.06 / Захарова назвала власти Украины мазохистами

06.07 / Путину пожаловались, что мороженое “Радуга” пропагандирует ЛГБТ. Тот заявил, что за каждым не уследишь

11.03 / Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров

15.01 / El Pitazo – «послала куда подальше» — Мадуро рассказал, как США предлагали его жене с ним развестись

05.08 / Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян

23.05 / В Конго начал извергаться один из самых активных вулканов в мире

07.04 / Chery в марте увеличила продажи в РФ почти в 3 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика