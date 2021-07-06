 

Мокрик: Зеленский говорил о народовластии. А когда собрали 25 тыс. подписей за увольнение Татарова, президент сказал: “Я вам ничего не должен”

06.07.2021, 19:26, Новости дня
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То, что Зеленский откажется увольнять Татарова в ответ на электронную петицию, – не сюрприз. Сюрприз – то, насколько пренебрежительно он на эту петицию ответил.

Все, что написано по сути, весь ответ – в одном предложении: “Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством”. Типа: “А зачем вы меня петицией пытаетесь заставить сделать то, чего я не обязан делать?”

Это то самое легендарное “Я вам ничего не должен”, только немного другими словами.

Следующий логический шаг – отменить инструмент петиций вообще. Ведь это же каждая петиция – попытка побудить президента сделать то, чего он просто так делать не обязан!

Народовластие, говорил он. Народ должен принимать решения, говорил он.

А когда собрали 25 тыс. подписей за увольнение Татарова, он добавил: “Я вам ничего не должен”.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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