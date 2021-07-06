 

Глава МИД Франции заявил, что страна отреагирует на российский закон о шампанском в ближайшие дни

06.07.2021, 19:26, Новости дня
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По его словам, Франция пока полностью не изучила новый российский закон, но если РФ нарушила правила Всемирной торговой организации, Париж может подать иск против Москвы.

Ле Дриан заявил, что Франция отреагирует в ближайшие дни на уровне двусторонних отношений с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защитить интересы французских производителей, “особенно интересы географических наименований”.

Контекст:

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому писать “шампанское” на этикетках разрешается только в отношении вина, произведенного на территории России. Иностранные компании должны маркировать напиток как “игристое вино”. 

Производитель Moet Hennessy сообщил об остановке поставок шампанских вин в РФ на неизвестный срок, но уже 4 июля согласился печатать “игристое вино” на этикетках бутылок, отправляемых в Россию.

Французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne (Комитет вин Шампани) потребовало изменить принятый в России закон, который обязывает иностранные компании маркировать шампанское как “игристое вино”, и призвало членов объединения временно отказаться от поставок в Россию.

Против российского закона о маркировке иностранного шампанского также выступила Еврокомиссия.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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