 

Роспотребнадзор изменил правила въезда для прибывающих из-за границы россиян

06.07.2021, 19:16, Разное
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Роспотребнадзор ввел новые правила для россиян, прибывающих из-за границы. С 7 июля будет отменено обязательное ПЦР-тестирование для граждан, привитых от коронавируса (за последний год) или переболевших (за последние полгода).

Остальным же при возвращении не нужно будет проходить двойное тестирование. Им достаточно будет сдать один тест в течение трех дней с момента прибытия в страну. До получения результатов лабораторного исследования граждане должны самоизолироваться.



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