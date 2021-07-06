Мнение: Жирные премии за хитрый маркетинговый ход

В России поддержали ЛГБТ-движение — и впервые это делает не какой-нибудь локальный нишевый, но крупный российский бренд.

Торговая сеть «ВкусВилл» выпустила рекламную статью с лесбийской семьей в главной роли: «Они очень разные. Но каждая особенная…»

Не все в Сети разделили прогрессивные взгляды торговой сети: одни посчитали публикацию смелым шагом, вторые нашли ее оскорбительной, а третьи и вовсе усмотрели в ней пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Вскоре компания удалила публикацию с официальными извинениями, дабы не задевать чувства покупателей и сотрудников, партнеров и поставщиков.

Но в публичном покаянии некоторые разглядели хитрый маркетинговый ход, призванный обратить на себя повышенное внимание в эпоху пандемии, ведь в нынешних реалиях торговый простой равносилен смерти, а грамотная медийная реклама вполне способна вернуть народ в оффлайн-ретейлеры.

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