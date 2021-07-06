 

В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей

06.07.2021, 19:10, Новости дня
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В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей, информирует ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД РФ по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве», –говорится на сайте МВД.

Установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Застройщик запросил документы от его родителей, юноша отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным.

Также подросток подделал платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган.

«Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платежное поручение», – сообщили в МВД.

Через некоторое время подросток обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счет продавца так и не поступили. Мальчик вскрыл замок, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он попытался продать ее в интернете.

Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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