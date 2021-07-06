В Ленобласти осужденных отправили на борьбу с борщевиком
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Власти поселка Тельмана Ленинградской области отправили на борьбу с борщевиком правонарушителей, приговоренных к работам за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
«Администрация Тельмановского сельского поселения совместно с филиалом ФСИН по Тосненскому району проводят эксперимент – осужденные на обязательные работы косят борщевик», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. Перечень работ определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении предложили «подопечным» ФСИН покосить борщевик по берегу реки, там, где, по санитарным показаниям, нельзя это делать химическим методом.
Отмечается, что приговоренным к обязательным работам нарушителям выделили участок в пять гектаров.
В июле прошлого года Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неубранный борщевик на земельных участках, предполагающий штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц.
Научный центр изучения Арктики сообщал, что борщевик начал произрастать на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа и может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера.
Смотреть комментарии → Комментариев нет