В Ленобласти осужденных отправили на борьбу с борщевиком

Власти поселка Тельмана Ленинградской области отправили на борьбу с борщевиком правонарушителей, приговоренных к работам за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

«Администрация Тельмановского сельского поселения совместно с филиалом ФСИН по Тосненскому району проводят эксперимент – осужденные на обязательные работы косят борщевик», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. Перечень работ определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении предложили «подопечным» ФСИН покосить борщевик по берегу реки, там, где, по санитарным показаниям, нельзя это делать химическим методом.

Отмечается, что приговоренным к обязательным работам нарушителям выделили участок в пять гектаров.

В июле прошлого года Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неубранный борщевик на земельных участках, предполагающий штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц.

Научный центр изучения Арктики сообщал, что борщевик начал произрастать на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа и может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера.