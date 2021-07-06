В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-министра энергетики Татарстана

В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«5 июля в 17:57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2, водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД. Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева – Алсу.

Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков.

Полиция проводит проверку.

Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний.

Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате.