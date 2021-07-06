 

В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-министра энергетики Татарстана

06.07.2021, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«5 июля в 17:57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2, водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД. Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева – Алсу.

Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков.

Полиция проводит проверку.

Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний.

Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги

16.03 / В Германии раскрыли стратегию в переговорах с США по «Северному потоку – 2»

29.06 / В деле о педофилии в Германии появилось более 30 тыс. подозреваемых

10.10 / В ночь на 11 октября не будет работать “Приват24”

16.02 / Минобороны Украины сообщило о снайперском обстреле украинских военных на Донбассе

14.06 / “Невероятная красота”, “Ах, какой костюм”. Беременная Осадчая поднялась на Владимирскую горку

16.03 / На выставке показали документы о зверствах поляков в ходе польско-советской войны

08.06 / Украинская теннисистка Костюк проиграла полячке Свьонтек на Roland Garros

13.11 / Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины

14.06 / Нацбанк Украины продолжает повышать курс гривны к основным валютам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика