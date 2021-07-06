Мнение: Похитители Чауса

О похитителях украинского судью Чауса, который был похищен на территории Молдавии.

Похитители Чауса.

Похищение организовано и осуществлено сотрудниками Спецрезерва Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ, фотографии лиц, участвовавших в преступлении, прилагаются). Руководил похищением Эдуард Ставицкий, который на самом деле является Куценко Андреем Викторовичем, 24.09.1984 года рождения, уроженцем с. Стайки Кагарлыкского района Киевской области, зарегистрированнымпо адресу: Воздухофлотский проспект, д. 6 (Генеральный штаб Украины). С октября 2020 г. — заместитель командира Спецрезерва ГУР Министерства обороны Украины по оперативной работе. Обездвиженного Н. Чауса вывезли на Украину в багажнике дипломатического автомобиля Тойота РАВ 4 украинского посольства в Молдавии. За рулем находился военный атташе при дипмиссии Сергей Сметанюк. Похищение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству спецслужб Украины и Молдавии.

Украинская разведка развёртывает на территории Молдавии разветвленную агентурную сеть, в которую в том числе входят сотрудники СИБ и других силовых структур Молдавии. Незадолго до похищения в Кишиневе находился начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а после его визита столицу Молдавии посетил многолетний покровитель и негласный куратор последнего — начальник СВР Украины Валерий Кондратюк, который, как известно, ранее сам возглавлял украинскую военную разведку.

Имеется информация о причастности к организации похищения ряда поддерживающих президента М. Санду сотрудников СИБ Молдавии, в том числе главы молдавской спецслужбы Александра Есауленко, с которым Буданов и Кондратюк в период пребывания в Кишиневе обсуждали данный вопрос в рамках личных встреч. Более того уже в 2021 г. Есауленко трижды сам посещал Киев.

Кто же такие Буданов и Кондратюк? А это как раз те лица, которые в августе 2016 г. спланировали и приступили к проведению диверсионной операции в Крыму, предотвращенной ФСБ России. Буданов, на тот момент являлся рядовым бойцом Спецрезерва ГУР МОУ, а Кондратюк — главой военной разведки.

Именно на руках Буданова кровь двух военнослужащих российских силовых структур, в том числе офицера ФСБ России. А Кондратюк лично убедил президента Украины П. Порошенко санкционировать спецоперацию, заверив в ее качественной подготовке и невозможности провала.

Но Спецрезерв ГУР Министерства обороны Украины в очередной раз тогда подвел своего Зеленского. Да и нового главу Украины В. Зеленского спецназ военной разведки регулярно подставляет перед мировой общественностью. Достаточно вспомнить, как в декабре 2020 г. подчиненные нынешнего командира Спецрезерва ГУР Виктора Хоренко предприняли неудачную попытку похищения с территории России Дениса Харитонова — одного из тех самых 33 «вагнеровцев», которых СБУ и военной разведке Украины не удалось заполучить в ходе проваленной спецоперации в июле 2020 г.

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