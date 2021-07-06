Эмбер Херд поделилась видео подросшей дочери

Эмбер Херд не из тех знаменитостей, которые скрывают лица своих детей. Меньше недели назад актриса рассказала о том, что стала мамой, и сразу же показала лицо младенца всему миру. Не скрыла она и того факта, что ее дочь Уну Пейдж выносила и родила суррогатная мама, а произошло это 8 апреля. Сегодня Эмбер снова порадовала поклонников, опубликовав первое видео с малышкой. Сейчас девочке уже почти три месяца. На видео счастливая мама держит сидящего на столе ребенка лицом к камере и пьет зеленый смузи.

Можно вывезти девушку из Лос-Анджелеса, но Лос-Анджелес из девушки – нет, – написала под постом Эмбер. А в самом ролике произнесла всего одну вопросительную фразу: “Сельдерей?” Видимо, она пыталась угадать, из чего был сделан напиток.

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Публикация от Amber Heard (@amberheard)

Напомним, о том, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой, стало известно 1 июля. Актриса опубликовала в Instagram фото с младенцем на груди и сделала заявление:

Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных сторон нашей жизни. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь кроватку. Часть меня отстаивает право на личную жизнь, которая никого не касается. Но я понимаю, что моя работа требует контроля и в этом вопросе. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало всей моей оставшейся жизни, – написала Эмбер. Имя отца своего ребенка Эмбер Херд пока не озвучила. Западные СМИ выяснили, что решение родить ребенка при помощи суррогатной матери Эмбер приняла после того, как врачи сказали ей, что она не сможет выносить ребенка сама.

Первое фото Эмбер Херд с дочерью