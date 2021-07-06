Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком: “Я счастлива как никогда”

Дженнифер Лопес, за которой последнее время пристальнее, чем обычно, следят поклонники и папарацци, нарушила молчание и рассказала, как чувствует себя в данный период своей жизни. Формальным поводом для радиоинтервью Зейну Лоу стал выход музыкального видео на ее новый летний трек, созданный совместно с Rauw Alejandro. Впрочем, поговорили они не только о музыке. Джей Ло призналась, что сейчас счастлива как никогда.

Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются: “Как ты? Что происходит? Ты в порядке?”. Но я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас, — призналась она.

Открыто о своей личной жизни Дженнифер не говорила, развод с Алексом Родригесом и возобновившийся роман с Беном Аффлеком певица не комментировала. Но даже общие фразы, сказанные звездой, не оставляют сомнений, что Лопес сейчас действительно живет в любви и гармонии.

Я хочу, чтобы люди, которые заботятся обо мне, знали, что я действительно сейчас там, где мне хорошо самой с собой. И я думаю, что, как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни, – сказала Лопес.

Лопес, которая весной снималась в Доминикане в фильме Джейсона Мура Shotgun Wedding, по возвращении успевала и встречаться с Аффлеком, и работать на студии. Джей Ло рассказала, что наибольший творческий подъем она испытывает, когда на душе у нее спокойно и хорошо.

Когда я чувствую себя действительно хорошо, я понимаю, что делаю свою лучшую музыку. Когда я вернулась из Доминиканской Республики, сразу же сообщила всем, что хочу попасть в студию, – призналась Лопес.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Надо отметить, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже не скрывают своих отношений и не прячутся от папарацци. Они гуляют вместе с детьми певицы провели вместе в парке Universal Studios в Голливуде, проводят время вместе в Хэмптонсе и целуются на открытой террасе на вечеринке по случаю дня рождения сестры Лопес. Заявлений со стороны официальных представителей пары пока нет.

Напомним, что первые слухи о воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес с 48-летним Беном Аффлеком спустя 17 лет после окончания романа, появились почти сразу, как только певица объявила о расторжении помолвки с Алексом Родригесом. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были обручены, однако отменили свадьбу буквально за несколько дней до росписи. В 2005 году актер женился на актрисе Дженнифер Гарнер – супруги были вместе до ноября 2018-го.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек