В России зарегистрирована максимальная смертность от COVID-19 за время пандемии



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Условная летальность составляет 2,46%, окончательные показатели можно будет определить только после окончания эпидемии, отметили в оперштабе.

Среди российских городов антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции зафиксирован в Москве, где за сутки скончались 114 человек, и в Санкт-Петербурге — 99 смертей. При этом показатели летальных исходов в этих городах немного снизились по сравнению с июнем: так, в 28 июня в столице умерли 124 пациента, в Санкт-Петербурге — 119.

Таким образом, смертность от COVID-19 растет за счет регионов, в которых с опозданием началась «третья волна» эпидемии в России, связанная с распространением нового варианта SARS-CoV-2 дельта. В Иркутской области было зарегистрировано 33 летальных исхода, в Нижегородской — 26, в Бурятии — 24, в Краснодарском крае — 23.

За последние сутки в РФ выявлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве (5498 случаев), Московской области (2536) и в Санкт-Петербурге (1869).

Всего за время пандемии в РФ по официальным данным выявлено более 5,6 миллионов заболевших, погибло свыше 139,3 тысяч человек.