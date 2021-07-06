 

В Тернополе восьмилетнюю девочку ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице

06.07.2021, 18:32, Новости дня
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Несчастный случай произошел на остановке общественного транспорта в центре города.

“Ребенок подошел к автомату, чтобы попробовать что-то достать. Когда несовершеннолетняя коснулась “кран-машины”, ее ударило током и отбросило на асфальт”, – сказано в сообщении.

Девочку с термическими ожогами доставили в больницу.

При предварительном осмотре полицейские обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Работники полиции установили владельца “кран-машины”, устройство изъяли и направили на экспертизу.

Происшествие внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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