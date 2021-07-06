 

“За майбутнє”: Рост безработицы свидетельствует, что правительство не выполнило своих обещаний

06.07.2021, 18:32, Новости дня
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“В мае 2020-го правительство торжественно сообщило о запуске программы по созданию 500 тыс. новых рабочих мест в 10 отраслях экономики. Но зафиксированный официальной статистикой рост безработицы свидетельствует о том, что правительство не выполнило своих обещаний. Вместо обещанного увеличения количества рабочих мест на 500 тыс. в год 2 млн украинцев потеряли работу”, – сказано в сообщении политической силы.

Главной причиной такой ситуации в партии считают игнорирование потребностей предпринимателей, которые в отсутствие адекватной помощи от государства были вынуждены идти на сокращение производства и увольнение работников.

“За последние 15 месяцев бизнес потерял до 400 млрд грн. Могли ли помочь избежать таких огромных убытков смехотворные 8000, которые выдавало ФОПам государство? Это полная противоположность отношению правительств стран ЕС к бизнесу. Там предпринимателям предоставили такую поддержку, при которой они смогли сохранить рабочие места. К примеру, сегодня в Польше 3,5% безработных, а в Украине – 10,5%, хотя коронакризис был в обеих странах”, – заявили в “За майбутнє”.

В политической силе прогнозируют осенью новый рост тарифов и цен, а также обострение проблемы безработицы. Партийцы призвали правительство безотлагательно отреагировать.

“Необходимо запустить новую стратегию преодоления безработицы и ввести экономические стимулы для бизнеса. Прежде всего это снижение налогов, доступные и дешевые кредиты, локализация производства, приоритетный доступ украинских производителей к госзаказу. Все это будет способствовать созданию новых рабочих мест. Безработные должны получить достойную работу”, – подытожили в партии “За майбутнє”.

Контекст:

Уровень безработицы в Украине в І квартале этого года достиг 10,5%, это самый высокий показатель с 2017 года. Об этом говорится в бюллетене Государственной службы статистики Украины от 24 июня.

В апреле глава службы занятости Юлия Жовтяк говорила, что пособие по безработице в связи с потерей работы в период карантина будут выплачивать не дольше 270 календарных дней.

54,4% опрошенных с 27 мая по 1 июня Киевским международным институтом социологии граждан заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Девять из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги и с ростом цен на основные продукты питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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