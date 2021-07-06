Кристина Квин возвращается в США, вместо нее посольство в Киеве может возглавить Джордж Кент – СМИ

Об этом, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, написало издание ZN.UA 6 июля.

По данным собеседников издания, Кристина Квин, которая сейчас занимает пост временной поверенной в делах США в Украине, 9 июля уезжает в США – в отпуск и готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

Кент, по данным ZN.UA, может приехать в Киев на время отсутствия Квин, а может – до тех пор, пока не будет назначен посол. По информации СМИ, нового посла, вероятно, назначат в октябре-ноябре этого года.

Собеседники издания ожидают, что в случае, если Кент даже на короткое время возглавит дипмиссию, борьба с коррупцией в Украине получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин.

Контекст:

Кент работал в посольстве США в Киеве в 2004–2007-м и в 2015–2018 годах. В последнюю каденцию занимал должность замглавы дипмиссии. Дипломат в Украине продвигал создание антикоррупционных органов.

Он свободного говорит на украинском и русском, “знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни”, пишет ZN.UA.

Квин в январе 2020 года сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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