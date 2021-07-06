Россия поможет Ирану восстановить работу часов, отсчитывающих время до уничтожения Израиля

Из подмосковного Жуковского вылетел Ил-76 российского МЧС.

Он везёт в Тегеран мощный дизель-генератор и команду специалистов, которые должны починить часы, отмеряющие время до уничтожения Израиля.

Часы в центре иранской столицы ведут обратный отсчёт времени, оставшегося до 2040 года, когда, по пророчеству аятоллы Хомейни, Израиль перестанет существовать. На днях они перестали работать из-за масштабных отключений электроэнергии, вызванных перегрузкой и крайним износом сетей. После того, как электроснабжение восстановили, включить часы не удалось, очевидно, они сломались. Специалистов, способных починить столь сложный механизм, в Иране нет. Поэтому иранский Совет стражей Конституции обратился к российскому правительству с просьбой о помощи.

– Мы понимаем, какую важную роль играют эти часы в жизни иранского народа. Поэтому сразу подняли по тревоге инженерно-технический центр МЧС, загрузили оборудование в самолёт и сейчас они уже в воздухе, – сообщил министр по чрезвычайным ситуациям России.

Прибытие борта со специалистами в аэропорт имени Имама Хомейни ожидается в 19 часов по московскому времени. Сразу из аэропорта спасатели поедут осматривать повреждённый механизм. Главная проблема состоит в том, что большая часть деталей часов произведена в США и Израиле. Если их потребуется заменить, приобрести их будет невозможно. И Россия, и Иран находятся под международными санкциями.

В случае, если часы не удастся восстановить, Челябинский часовой завод «Молния» в кратчайшие сроки изготовит новые и их самолётом доставят в Тегеран.

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