Лекарство для кошек показало высокую эффективность против коронавируса

Американские исследователи обнаружили новый метод борьбы с коронавирусом. Оказалось, что высокую эффективность против COVID-19 имеет лекарство для кошек.

Пандемия коронавируса, охватившая всю планету вызвала необходимость разработки новых лекарств и вакцин. Особенные сложности составляет постоянная мутация патогенных микроорганизмов. Американские исследователи исследовали эффективность различных медицинских средств для устранения симптоматики COVID-19. В ходе работы оказалось, что лучшие результаты показало применение ингибитора протеазы GC376.

Этот медикамент был создан ранее для лечения заболевания у домашних кошек. Изучение влияние лекарства на организм показало весомое ослабление вирусной нагрузки на легкие. Кроме того, препарат для животных увеличивает выживаемость пациентов при тяжелом протекании COVID-19.

Сотрудники Канзасского университета сообщают о завершении доклинических исследований ингибитора протеазы GC376. Результаты работы обнародованы в профильном научном издании, благотворное влияние на организм медикамент оказывает за счет принципа предотвращения репликации коронавируса. Это становится возможным благодаря блокировке и связывания ферментов COVID-19. Дальнейшие работы помогут распространить новую систему, доказав ее максимальную эффективность.

Источник: infosmi.net