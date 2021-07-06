Скандалы: «Точка невозврата» от Микаила Шишханова

Как экс-владелец санированного «Бин-Банка» планирует защищаться против Банка России

Защита бывшего мажоритарного акционера Бинбанка Микаила Шишханова направила в Арбитражный суд Москвы расширенную позицию по иску Центрального банка на 71 млрд руб., ответчиками по которому сейчас являются сам Шишханов и еще четыре бывших топ-менеджера банка. Документ от 28 июня есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом процесса.

Позиция защиты основывается на том, что ЦБ подал иск по норме, которая начала действовать через восемь месяцев после санации Бинбанка и не имеет обратной силы. Сама санация банка объясняется экономическими причинами, а не виновными действиями его руководства, считают адвокаты Шишханова, подчеркивая, что единственным контролирующим лицом банка всегда был сам Шишханов, а не другие ответчики.

РБК направил запрос в Центральный банк. Представитель Шишханова Сергей Савельев подтвердил, что отзыв направлен в суд.

Иски на сотни миллиардов

ЦБ забрал Бинбанк на санацию в сентябре 2017 года: он стал вторым частным банком после «Открытия», который прошел процедуру санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Такая схема оздоровления предполагает, что ЦБ становится владельцем банка и выделяет собственные средства, чтобы предотвратить его банкротство. В соответствии с законом (ст. 189.23 ФЗ о банкротстве) расходы, связанные со спасением кредитной организации, взыскиваются Банком России с контролирующих лиц — тех, кто управлял банком и принимал ключевые решения.

Иск Центрального банка к Шишханову и Михаилу Гуцериеву (владел миноритарной долей в Бинбанке, но в 2017 году возглавлял его совет директоров) был подан в сентябре 2020 года — за несколько дней до истечения срока исковой давности. Первоначально сумма требований составляла 85 млрд руб., но Гуцериев вышел из иска, заключив мировое соглашение с ЦБ и «Открытием» на 14 млрд руб., писал РБК. Сумма требований по этому заявлению сложилась исходя из тех 57 млрд руб., которые ЦБ направил на докапитализацию Бинбанка. В законе отдельно прописана формула, устанавливающая, что средства, направленные в капитал, рассматриваются как заем на 20 лет под нулевой процент (таким образом упущенная выгода составила разницу между нулевым доходом и доходом равным ключевой ставке в 7,5%). После заключения мирового соглашения с Гуцериевым требования сократились до 71 млрд руб.

Этот иск один из четырех, поданных к Шишханову и бывшим топ-менеджерам Бинбанка. ЦБ требует с них как возмещения расходов ЦБ на санацию Бинбанка и Рост-банка (санировался Бинбанком до собственной санации), так и возмещения убытков за невыгодные сделки. Общая сумма требований по четырем искам составляет 700 млрд руб.

Аргументы защиты по иску на ₽71 млрд

С 2013 года в Бинбанке существовали две системы управления: традиционная, включавшая в себя обычные органы управления банка (правление, совет директоров), и специальная, в которой решения принимались единолично мажоритарным акционером, говорится в отзыве защиты Шишханова. Решения и сделки, относящиеся к традиционной системе, «Открытием» и ЦБ не оспариваются, утверждают его юристы. Сделки, инициированные Шишхановым, проходили все стандартные процедуры и проверки, но правление к таким «акционерным» сделкам отношения не имело, указывают они.

Юристы экс-банкира отмечают, что ЦБ при выборе ответчиков определил контролирующих лиц банка по более общей норме, которая применяется при субсидиарной ответственности (ст. 61.10 закона о банкротстве). Поэтому ответчиками и стали бывшие зампред правления Александр Лукин, член правления Константин Калагин, член совета директоров Кирилл Любенцев и член правления Петр Морсин. Всего в правление банка перед санацией входили 11 человек.

Ставшая же основной для иска ст. 189.23 подразумевает специальной порядок ответственности менеджмента. В соответствии с ней единственным контролирующим лицом Бинбанка всегда был только Шишханов, утверждается в позиции защиты. Он являлся мажоритарным акционером банка в спорный период 2016–2017 годов и мог давать обязательные для исполнения указания органам управления организации. Действия других ответчиков не могли привести к необходимости санации.

Сами ответчики тоже не считают себя причастными к краху Бинбанка. Морсин, в частности, написал письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором попросил исключить его из списка ответчиков по иску (копия письма с печатью Банка России есть у РБК). «Я не имел никакого отношения к «акционерным сделкам», сделкам «со связанными сторонами», никогда и ни в какой-либо форме не инициировал выдачу корпоративного кредита вообще», — говорится в письме Морсина. Уже после санации около трех месяцев я лично восстанавливал прирост вкладов в регионах совместно с сотрудниками временной администрации, прокомментировал РБК Морсин. «Это удалось. Получил письменные благодарности при увольнении из Бинбанка, а по прошествии трех лет после санации — иск», — отметил он.

Защита затронула и вопрос причин санации Бинбанка. Заказанные юристами экспертизы Swiss Appraisal Russia & CIS и «Аверта Групп» показали, что Бинбанк был санирован из-за «экономического кризиса» и «нестабильного финансового состояния «дочернего» Рост-банка». Причинно-следственной связи между действиями ответчиков и санацией экспертизы не установили, пишут юристы Шишханова.

Swiss Appraisal считает, что «невозвратной точкой» для Бинбанка стало предписание Центробанка о начислении резервов на 37 млрд руб., приводится в документе цитата из экспертизы. Помимо кризиса в экономике и ужесточения регулирования банковского сектора на финансовый результат банка повлиял целый ряд факторов: от состояния Рост-банка и значительного оттока вкладов до роста просрочки по розничным кредитам.

Проблема с обратной силой закона

Второй абзац п. 5 ст. 189.23, на которую опирается ЦБ, вступил в силу с 8 июня 2018 года, в то время как план санации Бинбанка был утвержден на восемь месяцев раньше — в октябре 2017 года. Закон о внесении изменений не содержит указаний на обратную силу, обращают внимание юристы. Именно второй абзац приравнивает убытки от виновных действий бывшего руководства банка к расходам, которые ЦБ понес на оздоровление. Также этот абзац содержит формулу, по которой ЦБ рассчитывает убытки с контролирующих лиц.

В действительности почти все крупные санации банков (за исключением Минбанка) произошли до вступления в силу этой нормы. Так, «Открытие» санировалось в августе 2017 года, а Азиатско-Тихоокеанский банк — в апреле 2018 года. ЦБ по аналогичным основаниям уже удалось выиграть иск против бывшего совладельца «Открытия» Вадима Беляева и топ-менеджмента банка на 289 млрд руб. (решение устояло и в кассации). В случае же с иском о возмещении убытков за санацию АТБ на 13,5 млрд руб. одержать победу в первой инстанции ЦБ не удалось. Суд как раз решил, что убытки нельзя взыскивать на основании нормы, которая принята после санации. Причем в ходе процесса ЦБ самостоятельно отказался от требований к семи бывшим топ-менеджерам банка.

В июне 2018 года в закон была введена формула расчета убытков, то есть законодатель просто помог судам рассчитать размер убытков, считает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. До этого времени суды могли взыскивать убытки, пользуясь иными расчетами, отмечает он, указывая, что суды могут применять введенную формулу и к отношениям до июня 2018 года.

В целом презумпция причинения убытков Центробанку действиями контролирующих лиц банков выглядит обоснованной, указывает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. При обратном подходе ЦБ пришлось бы доказывать убытки на основании общих норм Гражданского кодекса, что в ситуации предоставления денежных средств в связи с санацией банка может быть затруднительно, поскольку «не очевидна причинно-следственная связь между предоставлением ЦБ денежных средств и виновными действиями КДЛ по доведению банка до банкротства», отмечает юрист.

Бинбанк, как и другие частные банки в 2010-х годах, развивался за счет механизма санаций, который подразумевал расширение бизнеса за счет покупок проблемных банков и их оздоровления с помощью государства (средства на санацию под низкую ставку выделяло Агентство по страхованию вкладов). Бинбанк санировал не только Рост-банк, но и МДМ-банк, и Москомприватбанк. «В конечном счете в 2015–2016 годах рынок и экономика не выправились, и мы увидели, что с заемщиками беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются», — говорил в интервью РБК в 2017 году Шишханов, который сам и попросил ЦБ о санации Бинбанка. Шишханов отмечал, что не ожидал, что у МДМ «такие плохие активы». Основные проблемные активы были сосредоточены на балансе Рост-банка, который финансировался на средства Бинбанка (он предоставил Рост-банку более 600 млрд руб.).

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре 2017 года отмечала, что основной причиной санации частных банков стало «не очень качественное управление рисками». «Когда человек финансирует свой бизнес, он склонен недооценивать эти риски. Но они в конечном счете реализуются», — говорила глава Банка России. Второй причиной председатель ЦБ назвала то, что «некоторые банки росли достаточно быстро, неорганически, не успевая подкреплять капиталом и управленчески ту экспансию, которую они осуществляли».

Павел Казарновский