Названы самые популярные в России социальные сети

Самой популярной социальной сетью в России является “ВКонтакте”. Ей пользуются 48% респондентов, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте находится “Инстаграм”, который предпочитают 39% опрошенных. Тройку лидеров замыкает видеохостинг Ютуб, чья популярность составляет 34%. В топ-5 также вошли отечественные “Одноклассники” с результатом 32% и китайский ТикТок с 17% голосов. Ещё 16% участников опроса заявили, что не пользуются соцсетями вовсе, передаёт телеканал “360”.