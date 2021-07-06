Матыцин обсудил со спортивными сообществами поддержку российских олимпийцев

Во встрече принимали участие представители “Юности России”, Российского союза боевых искусств, Российского движения школьников, “Спартак” и других организаций.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России вместе со Всероссийской федерацией школьного спорта инициировали флешмоб “10 песен чемпионов” в поддержку наших олимпийцев. Любой желающий может спеть один из хитов и опубликовать запись в социальных сетях с хештегами

“Верим в Россию” и “10 песен чемпионов”.

Кроме того, участники встречи предложили поддержать российскую олимпийскую сборную в социальных сетях, прикрепляя к своим аватарам национальный флаг с олимпийскими кольцами.

По словам Матыцина, все организации отметили важность поддержки российской олимпийской команды. “Задача всех граждан нашей страны – создать атмосферу единения, они не смогут поехать в Токио, но энергетика границ не знает”, – сказал министр в беседе с журналистами.

Глава Минспорта уверен, что общими усилиями можно помочь российским олимпийцам. Необходимо, чтобы национальные символы были представлены в соцсетях и проектах, которые реализуются усилиями общественных организаций, добавил Матыцин.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы.