Мнение: Такие дожди бывают раз в сто лет! Снова год за сто!

"Такие дожди бывают раз в сто лет!" – верещали власти прошлым летом.

Когда затопило всё и вся в Москве.

И так каждый год. Каждый год такая отмазка.

Каждое лето неожиданно случается дождь.

(Тятя! Тятя! Наши сети притащили номера! hhttps://dostalo.livejournal.com/1308984.html )

И вот снова!

Снова год за сто!

Ливневка с советских времен на ладан дышит.

А как строят?! Что во всех новые домах, на новых станциях изо всех дыр вода хлещет, заливает…

Ну дык, это же аномальные дожди виноваты, те что раз в сто лет.

И вот, номерочки-потеряшки

Ищут хозяев

Фото из инета

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