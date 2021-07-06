Мнение: Такие дожди бывают раз в сто лет! Снова год за сто!
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"Такие дожди бывают раз в сто лет!" – верещали власти прошлым летом.
Когда затопило всё и вся в Москве.
И так каждый год. Каждый год такая отмазка.
Каждое лето неожиданно случается дождь.
(Тятя! Тятя! Наши сети притащили номера! hhttps://dostalo.livejournal.com/1308984.html )
И вот снова!
Снова год за сто!
Ливневка с советских времен на ладан дышит.
А как строят?! Что во всех новые домах, на новых станциях изо всех дыр вода хлещет, заливает…
Ну дык, это же аномальные дожди виноваты, те что раз в сто лет.
И вот, номерочки-потеряшки
Ищут хозяев
Фото из инета
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Источник: Достало
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