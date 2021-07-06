 

Сухоруков покинул Театр Моссовета

06.07.2021, 18:16, Новости дня
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Народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия».

Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков.

«Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – отметил Марчелли.

В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.



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