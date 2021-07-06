Политолог: «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев

«Из более чем 600 кандидатов «Единой России» в парламент треть составили добровольцы, общественники и медики – те, кто особенно ярко проявил себя в тяжелый период борьбы с пандемией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее партия представила свой список в ЦИК.

«Происходит рекордное обновление кандидатского корпуса партии власти. Почти половина их тех депутатов Госдумы, чьи мандаты действуют до сентября, не участвуют в выборах. Около половины нынешних депутатов вообще не приняли участия в праймериз. При этом многие из действующих депутатов, которые все-таки пошли на праймериз, их в итоге проиграли», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По сравнению с другими партиями, «Единая Россия» сумела привлечь в свои ряды заметно больше волонтеров, общественных активистов и медиков – тех, кто особенно ярко проявил себя в тяжелый для россиян период самоизоляции, в борьбе с опасной инфекцией, напомнил эксперт.

Что касается первой «пятерки» партии, добавил Мартынов, то партия власти привлекла в свой федеральный список людей, которых героями считает по сути вся страна. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». Плюс к ним, соответственно, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – женщины, которые символизируют защиту интересов наших детей, их право на образование. В общем, все пятеро – известные и мощные фигуры», – сообщил Мартынов. «Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает он.

Так что в сентябре нас ждут интересные выборы, уверен эксперт. «Избирательная кампания уже практически стартует: осталось только зарегистрировать кандидатов в ЦИКе – напомнил Мартынов. – Надо отметить, что очень интересные кандидаты есть и других парламентских партий. Нам с вами предстоит увидеть любопытный состязательный процесс».

Во вторник «Единая Россия» подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Документы занимают 53 папки и объединяют почти 28 тыс. страниц, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Всего от партии выдвинуто более 600 кандидатов. Почти треть из них – общественники и волонтеры, в том числе, активисты движения «Мы вместе» и ОНФ. Также среди кандидатов – победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Депутатов различных уровней – меньше половины. Подавляющее большинство кандидатов – мужчины (81%), каждый десятый – моложе 35 лет.

Напомним, с 24 по 30 мая правящая партия провела во всех субъектах России, предварительное онлайн-голосование, при этом в 42 регионах – голосование состоялось еще и в очной форме на избирательных участках. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место, в отдельных регионах конкуренция доходила до 25 человек.