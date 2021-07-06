В Петербурге задержали консула Эстонии

Эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщила ФСБ.

«ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат – консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», – уточнили в ФСБ.