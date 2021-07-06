“Свободна”: Ксения Бородина подтвердила слухи о разводе с Курбаном Омаровым

О разладе в семье 38-летней телеведущей и ее 40-летнего супруга Курбана Омарова начали говорить около месяца назад. Якобы пара решила развестись после 6 лет брака, а причиной тому послужил мимолетный роман Курбана с участницей реалити-шоу “Дом-2”. Ведущая наотрез отказывалась давать комментарии на эту тему, однако сегодня сделала исключение и приоткрыла завесу семейного разлада, ответив на несколько вопросов своих подписчиков в Instagram.

Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья – одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить, – написала она в сторис.

Также Ксения намекнула на то, что недвижимость после развода они делить не будут. На вопрос, оставил ли Курбан ей дом, она ответила:

А какие должны быть варианты?

И уже на прямой вопрос, свободна ли она, Бородина утвердительно ответила:

Я свободна.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров познакомились в 2012 году на вечеринке у общих знакомых. После двух лет дружбы между ними завязался роман. 3 июля 2015 года влюбленные сыграли пышную свадьбу. За шесть лет брака у них родилась дочь Теона, которой сейчас пять лет. Также у Ксении есть 12-летняя дочь Маруся от предыдущего брака с предпринимателем Юрием Будаговым, а у Курбана – сын от прошлого брака.

Курбана и раньше обвиняли в том, что он изменяет жене, а супруги не раз ставили отношения на паузу, но через какое-то время вновь съезжались. В конце июня ряд СМИ сообщил, что Ксения подала документы на развод, однако точной информации на этот счет пока нет.

Участница “Дома-2” Тата Блюменкранц, с которой сейчас приписывают роман с Омаровым, все обвинения опрвергает. Она утверждает, что они и правда встречались, но по делу:

Да, мы действительно обедали. Меня пригласил продюсер для обсуждения совместного проекта, где я буду ведущей. Наш обед носил исключительно деловой характер! Но кто-то решил, как крыса, исподтишка, что хайпанет на теме сложных отношений супружеской пары. Увы, у них ничего не получилось и не получится: мы с Курбаном давно знакомы и встретились исключительно для обсуждения дел. Это была рабочая встреча! Можете и дальше приписывать мне все что угодно — я про себя все знаю. А вот лезть в семейные отношения пары — это дно, господа. Люди взрослые, уверена, разберутся без вас. Надеюсь, теперь все спокойны?