Венгрия не против евроинтеграции Украины, но после завершения интеграции Западных Балкан – посол

“Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы [Европейский союз] должны ускорить процесс евроинтеграции [Украины], но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже “стоят в очереди”, и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии – поддерживать интеграцию Западных Балкан”, – сказал он.

По мнению посла, следует также принимать во внимание, что общества старых стран – членов ЕС все с меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе “интеграционной усталости”.

Ийдярто считает, что нужно найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС и “потенциалом абсорбции в ЕС”.

“Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать”, – заявил дипломат.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента. В документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

Такая декларация, в частности, была подписана с президентами Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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