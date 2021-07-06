 

Эрдоган объявил о доставке в Турцию “террориста”. Месяц назад тот исчез в Кыргызстане

06.07.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Эрдогана, Инанди, который руководил деятельностью FETO в Центральной Азии, задержан и доставлен “в результате кропотливой работы турецких спецслужб”.

Президент Турции называет Инанди “беглым сторонником” проживающего в США оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Эрдоган утверждает, что в Турции Инанди “уже предстал перед правосудием”.

Об исчезновении в Кыргызстане бывшего директора сети школ “Сапат”, а ныне предпринимателя Орхана Инанды изданию 24.kg сообщили его близкие 1 июня. В Бишкеке он ушел из дома на встречу и исчез. Родственники нашли в нескольких кварталах от дома его машину, из которой ничего не пропало: ни деньги, ни документы, ни телефон.

В местном УВД сообщили, что гражданина Кыргызстана ищут.

6 июля после сообщения Эрдогана о доставке Инанди в Турцию президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил 24.kg, что “дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла и передать ему ноту протеста”.

“Сегодня нота вручена. […] Будем требовать возврата Орхана Инанди. Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанди является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции”, – объяснил президент Кыргызстана.

Контекст:

Гюлена и его организацию FETO власти Турции обвиняют в организации государственного переворота и требует экстрадиции Гюлена. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Попытка военного переворота произошла в Турции в июле 2016 года, в результате были убиты 249 человек, а пострадали 2193. Мятеж подавили за нескольких часов.

Эрдоган рассказывал, что узнал о попытке военного переворота в стране от зятя. В ночь на 16 июля 2016 года в эфире телеканала CNN Turk Эрдоган призвал своих сторонников выходить на улицы. После этого он переехал из курортного города Мармарис в Даламан, откуда на своем самолете отправился в Стамбул. В СМИ сообщали, что заговорщики хотели сбить президентский самолет, но им это не удалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / В Ивано-Франковской области будут судить женщину за распространение фейков о вакцине

02.03 / Глава Нацслужбы здоровья сделал прививку от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины

18.01 / Беспокоиться о беспорядках в США стоит не до инаугурации Байдена, а после неё

11.06 / Закупку беби-боксов в Украине перенесли из-за коррупционных лазеек в тенденых документах

17.12 / Путин: Положительный контент заслуживает большей господдержки

25.01 / Климкин раскритиковал западные СМИ из-за «российского Крыма»

23.07 / В нижегородском Дивеево сняли карантин

14.10 / Новый универсал Lada Largus FL заметили в Сочи

08.06 / На взятке задержали директора Института рыбного хозяйства НАН Украины – прокуратура

13.11 / Трещина на МКС оказалась в 1,5 раза длиннее, чем думали раньше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика