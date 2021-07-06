 

Медики назвали самый полезный в мире продукт

06.07.2021, 17:34, Разное
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Американские медики назвали самый полезный в мире продукт. По их словам, 100% суточной потребности в питательных веществах может покрыть потребление кресс-салата.
Всего в перечень попал 41 продукт питания. На втором месте находится китайская капуста, тройку лидеров замкнул мангольд, а на четвертой позиции расположился шпинат. Не случайно рейтинг возглавил кресс-салат. В нем сочетается множество ценных веществ, благоприятно сказывающихся на здоровье человека. В данном продукте имеется витамин С, кальций, железо, витамины, минералы, антиоксиданты.

Витамины группы А и С защищают организм человека от развития инфекций, благодаря ним укрепляется иммунная система. Магний, калий, кальций ответственны за поддержание в нормальном состоянии мышц и костей. Антиоксиданты, в свою очередь, защищают от различных типов онкологии. Витамин К предотвращает разрушение клеток, расположенных в головном мозге.

Источник: ufatime.ru



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