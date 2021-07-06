Екатерина Гордон заявила, что парк “Дракино” будет работать во благо детей

Напомним, Росимущество передало некоммерческой организации “Центр прогресса Бокса” все обязательства по функционированию парка-отеля на 11 месяцев.

Недвижимость в виде туристического комплекса “Дракино” в Серпуховском районе была изъята государством как имущество осужденного экс-главы района Александра Шестуна. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу рекреационной зоны отдыха, “Центр прогресса Бокса” должен взять на себя организационные и финансовые обязательства.

“Я как кандидат от Серпуховского округа обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать все, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!” – подчеркнула Екатерина Гордон.

Среди запланированных работ – восстановление полноценной работы парка “Дракино”, обеспечение социальной доступности для особых категорий посетителей. Будет организован заезд и расселение на отдых кадетов и детей-инвалидов.

Все посетители парка получат возможность бесплатно пользоваться посещением пляжа в “Дракино”, условия для отдыхающих будут пересмотрены и улучшены.