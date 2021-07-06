 

Екатерина Гордон заявила, что парк “Дракино” будет работать во благо детей

06.07.2021, 17:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напомним, Росимущество передало некоммерческой организации “Центр прогресса Бокса” все обязательства по функционированию парка-отеля на 11 месяцев.

Недвижимость в виде туристического комплекса “Дракино” в Серпуховском районе была изъята государством как имущество осужденного экс-главы района Александра Шестуна. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу рекреационной зоны отдыха, “Центр прогресса Бокса” должен взять на себя организационные и финансовые обязательства.

“Я как кандидат от Серпуховского округа обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать все, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!” – подчеркнула Екатерина Гордон.

Среди запланированных работ – восстановление полноценной работы парка “Дракино”, обеспечение социальной доступности для особых категорий посетителей. Будет организован заезд и расселение на отдых кадетов и детей-инвалидов.

Все посетители парка получат возможность бесплатно пользоваться посещением пляжа в “Дракино”, условия для отдыхающих будут пересмотрены и улучшены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Революция и право

21.02 / Во время переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко будет в роли попрошайки – политолог Болкунец

06.07 / Сверхсекретный комплекс С-500 «Прометей» успешно прошел испытание

08.03 / Ольга Бузова оскорбила Дарью Палей из-за предполагаемого романа с Манукяном

22.09 / Мнение: Протокол допроса Ежова

29.10 / Зарезавший трех человек во французской Ницце кричал “Аллах акбар”

03.12 / В Москве начали записывать на вакцинацию от COVID-19

01.05 / Осколки империи бьются между собой

10.03 / Мнение: Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

01.01 / Мнение: В Бостоне снесли памятник Аврааму Линкольну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика