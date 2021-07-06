 

Политолог Болкунец предупредил Европу о риске конфликта из-за Лукашенко: Он живет войной

06.07.2021, 17:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политолог Дмитрий Болкунец заявил, что глава республики может в скором времени развязать конфликт с одной из европейских стран, например, устроить диверсию на границе с Литвой. По словам эксперта, в таком случае Александр Лукашенко будет обвинять соседей в том, что “они хотели перейти границу”.

Болкунец напомнил, что еще во время августовских протестов президент запугивал собравшихся в центре Минска граждан самолетами НАТО. Лукашенко утверждал, что Альянс намерен отобрать территории у Белоруссии. “Он живет войной, и эта война живет у него в голове”, – цитирует эксперта “Лента.ру”.

Недавно “Дни.ру” рассказали о реакции главы страны на новые экономические санкции Европейского союза. Ограничения коснулись белорусского экспорта нефтепродуктов и калийных одобрений. В объединении пояснили, что пошли на такой шаг из-за многочисленных нарушения прав человека в республике.

Александр Лукашенко в свою очередь назвал санкции инструментом давления на суверенное государство. Лидер подчеркнул, что ограничения были введены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. По мнению политика, это плевок не только в сторону приличий, но и народа, пострадавшего от фашизма.

Президент добавил, что санкции ЕС против Белоруссии – это шантаж и беззаконие в международном масштабе. Александр Лукашенко обратил внимание, что подобные действия публично осуждаются в документах ООН и других организаций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Лечить их надо

11.11 / Мнение: Пашинян должен уйти

08.12 / Мнение: Культура!

24.09 / Таинственный артефакт – «хрустальный космонавт»

27.04 / Названы самые опасные болезни для разных групп крови

12.05 / Мнение: Про антитеррористическую защищенность школ

18.03 / На светской вечеринке костюм Собчак сравнили со скатертью

06.09 / Экономика: Китай намекнул о самых страшных мерах против США

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

26.02 / Ученые обнаружили вредные свойства у «хорошего» холестерина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика