Политолог Болкунец предупредил Европу о риске конфликта из-за Лукашенко: Он живет войной

Политолог Дмитрий Болкунец заявил, что глава республики может в скором времени развязать конфликт с одной из европейских стран, например, устроить диверсию на границе с Литвой. По словам эксперта, в таком случае Александр Лукашенко будет обвинять соседей в том, что “они хотели перейти границу”.

Болкунец напомнил, что еще во время августовских протестов президент запугивал собравшихся в центре Минска граждан самолетами НАТО. Лукашенко утверждал, что Альянс намерен отобрать территории у Белоруссии. “Он живет войной, и эта война живет у него в голове”, – цитирует эксперта “Лента.ру”.

Недавно “Дни.ру” рассказали о реакции главы страны на новые экономические санкции Европейского союза. Ограничения коснулись белорусского экспорта нефтепродуктов и калийных одобрений. В объединении пояснили, что пошли на такой шаг из-за многочисленных нарушения прав человека в республике.

Александр Лукашенко в свою очередь назвал санкции инструментом давления на суверенное государство. Лидер подчеркнул, что ограничения были введены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. По мнению политика, это плевок не только в сторону приличий, но и народа, пострадавшего от фашизма.

Президент добавил, что санкции ЕС против Белоруссии – это шантаж и беззаконие в международном масштабе. Александр Лукашенко обратил внимание, что подобные действия публично осуждаются в документах ООН и других организаций.